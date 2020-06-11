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    HaberlerEge Haberleri Kınık’a tarım OSB geliyor
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    11.06.2020 - 00:04 |

    Kınık’a tarım OSB geliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kınık ziyaretinde müjdelediği tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kuruluşu için çalışmalar sürüyor.

    Kınık’a tarım OSB geliyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Kınık Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Fedai Avcı ile birlikte araziyi inceledi. Ekip, görüş alışverişinde bulundu. Tarım OSB’nin aromatik bitkiler üzerine kurulması konuşuldu.

    Doğruer’den teşekkür

    Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayi başta olmak üzere kimya ve kozmetik sektöründe sorunsuz kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında eşgüdümlü çalışma ortamının oluşturulmasının önemli olduğu vurgulandı. Başkan Doğruer, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından beri ilçemizi daha yaşanır bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizlere Tarım OSB müjdesini veren başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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