25.04.2020 - 00:04 |
Kıyasen elektrik faturası karantina bölgeleri için
AYDEM Elektrik Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla’da, Gediz Elektrik Perakende ile İzmir ve Manisa’da hizmet veren Aydem Enerji, kıyasen fatura düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi’ kararının, sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca, düzenlemeyle ile ilgili kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapıldığı ve faturalarda kıyas yöntemi ile ilave bir maliyet yaratıldığı yönünde yanlış bir algı oluşturularak vatandaşların yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.