Kıyasen elektrik faturası karantina bölgeleri için

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi’ kararının, sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca, düzenlemeyle ile ilgili kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapıldığı ve faturalarda kıyas yöntemi ile ilave bir maliyet yaratıldığı yönünde yanlış bir algı oluşturularak vatandaşların yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.