Korona tek biz hepimiz

Belediyeler ve özel sektör salgın nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşın yardımına koşuyor. İhtiyaçlar adreslere teslim ediliyor, faturalarda da düzenlemeye gidiliyor.

İzmirli girişimci Hakan Öz (42), Türkiye genelinde çeşitli alanlarda hizmet veren şirketini, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkması yasaklanan vatandaş için seferber etti.

0506 124 09 36 numaralı telefondan kendilerine ulaşan 65 yaş ve üstündekilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşa, 450 personelle birlikte temel ihtiyaçların karşılamasında yardımcı olduklarını anlatan Öz, “Sosyal bir proje olarak bu çalışmamızı başlattık. ‘Alo’ demeleri yeterli. Evlerine gidiyoruz. İhtiyaç listelerini alıyoruz. Ardından ne lazımsa satın alıp, teslim ediyoruz. Geri dönüşler olumlu oldu. Her şeyi devletimizden beklememek gerek. Herkes birbirine destek olursa bu illeti atlatacağız” diye konuştu.

Ödemelere ayar

Aydem ve Gediz Elektrik ise, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı. Zor zamanlarda toplumsal dayanışmanın önemine değinen şirket yetkilileri, “Abonelerin borçlarını ödeyebilmesini kolaylaştırmak amacıyla taksitlendirme yapıldı. Elektrik borcu bulunan aboneler, online işlemlerden taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecek. Borçlar, kredi kartına 9 aya kadar varan sürelerde taksitlendirilebilecek” açıklaması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, koronavirüs salgınına karşı sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerini toplum sağlığı için askıya aldıklarını duyurdu. 1 Nisan’dan itibaren iş yeri ve ticarethane aboneliklerinde gerçekleşen son dönem faturasının yüzde 50’si, mesken ve diğer tüm abone tiplerinde ise gerçekleşen son dönem faturasının yüzde 75’i oranında geçici faturalandırma yapılacak. Bu sayede adreslere basılı fatura bırakılmayacak. Fatura bilgilendirme işlemi ise SMS üzerinden gerçekleştirilecek. Aboneler de, Manisa Su Mobil uygulaması ve online.manisasu.gov.tr adreslerinden fatura bilgilerine ulaşabilecek.

Vatandaşın su faturaları ile temas etmesinin doğru olmayacağını düşündüklerini belirten Ergün, “Olağanüstü durum sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak. Geçici faturalandırmalar toplam miktardan mahsup edilecek. Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mecbur kalmadıkça ‘evde kal Manisa’ diyorum. Onların sağlığı bizim için her şeyden önemli” diye konuştu.