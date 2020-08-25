Köşger’den, KOSBİ’deki mesleki eğitime övgü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, başkanlığını yaptığı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Müteşebbis Heyet toplantısına ilk kez katıldı. KOSBİ katılımcısı Dimes tesislerinde yapılan toplantı sonrası fabrika ile KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Anadolu Lisesi’ni ve Bisan tesislerini ziyaret eden Köşger, mesleki eğitimde sanayicilerin, özellikle öğrencilerin staj ve uygulama eğitimlerinde, aktif olmaları ve meslek liselerini sahiplenmeleri gerektiğini söyledi.

Donanımlı mezunlar

Yoğun ilgi gören okula sanayicilerin katkısıyla atölye ve laboratuvarlar kurulduğunu belirten KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk, “Son teknoloji cihazlar ile eğitim gören öğrencilerimiz hem mesleki eğitim hem de üniversiteye hazırlık aşamasında son derece donanımlı hale geliyorlar” diye konuştu. Toplantıda da 3 ve 6 aylık denetim raporları ile 6 aylık gerçekleşen bütçenin görüşüldüğünü belirten Porsuk, “KOSBİ’nin bundan sonra atacağı adımları da değerlendirdik” dedi.