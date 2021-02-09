“Kovid-19’a daha çok yakalanıyorlar”

Kılınç, “Sigara bağımlılığı, istendiği zaman terk edilen bir durum, basit bir alışkanlık ya da sosyal bir davranış değil. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, verem gibi tedavisi mümkün olan bir hastalıktır” dedi. Sigara içenlerin koronavirüse daha fazla yakalandığını kaydeden Kılınç, “Sigara içenlerde görülen 30 kat kanser riski bile, bağımlılıktan kurtulduktan sonra yıllar içinde içmeyenlerle benzer duruma gelebiliyor. Yeter ki hastalar vücudu zorlayacak bu zehri almayı kessin. Uzmanlaşmış merkezlerde, sigara bırakma polikliniklerinde, çok kolay bir şekilde, kişileri bu maddeden, zehirden kurtulmaktan alıkoyan engellerin tümü çözümlenebiliyor” diye konuştu.