Kuşadası Belediyesi’nden antrenör ve sporculara önemli destek

Kuşadası Belediyesi, kentteki sporcuların daha sağlıklı yetişmesi için antrenörlere yönelik ‘Sporcu Beslenmesi’ konulu bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde antrenörler, sporcu beslenmesinin temel ilkelerinin yanı sıra antrenör ile sporcu arasındaki iletişimin psikolojik boyutları hakkında da bilgilendirildi.

Belediye Düğün Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen seminere Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Sporcu Diyetisyeni Aysen Arıcan Öz, Kuşadası Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi Uzman Psikoloğu Candan Atak, Kuşadası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Oğuz Verim ile antrenörler katıldı. Diyetisyen Aysen Arıcan Öz, “Kuşadası Belediyesi olarak en büyük amacımız, kentimizdeki sporcuların başarılı bir kariyer edinmelerine katkıda bulunmak. Bu amaçla düzenlediğimiz seminerde antrenörlerimize yetiştirdikleri sporcuların beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken noktaları ayrıntılarıyla anlattık. Seminer, her açıdan çok faydalı geçti” dedi.