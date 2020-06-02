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    HaberlerEge Haberleri Lokantalar 24.00’e kadar açık kalmalı
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    02.06.2020 - 07:00 |

    Lokantalar 24.00’e kadar açık kalmalı

    Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, normalleşme sürecinde lokantalar için belirlenen kapanış saatinin yeniden düzenlenmesini istedi.

    Lokantalar 24.00’e kadar açık kalmalı

    Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, normalleşme sürecinde lokantalar için belirlenen kapanış saatinin yeniden düzenlenmesini istedi. Saat 22.00’deki kapanışın yaz günleri için erken olduğunu belirten Yenice, şöyle konuştu:
    Muaf olalım
    “Güneş artık saat 21.00’de batıyor. Denizin kıyısındaki restoranların saat 22.00’de kapanması demek hiç açılmamış olması demek. Pastanelere, kafelere insanlar akşam evde yemeklerini yedikten sonra geliyor. Saatin revize edilmesi gerekiyor. Biz lokantacılar muaf olmak istiyoruz. Hiç değilse saat 24.00’e kadar açık olmak bile bir nebze bizi rahatlatır. Turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerde ise saat sınırlaması yok. Otellerin çevresindeki lokantaların müşterisi bu otellerde kalanlar, bu konuda da bir düzenleme gerekiyor. Bazı yerlerde içkili restoranların açılacağı bazılarının da açılamayacağı söyleniyor. Belirsizliklerin kalkması şart.”

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