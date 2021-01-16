Madalya avcısından bir başarı daha

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 11. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 638 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakikalık derece ile tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, yarışmayı genel klasmanda 30, 45-49 yaş kategorisini ise birinci olarak bitirdi. Adana’da aldığı derece sonrası Manisa’ya dönen Bayram, Manisa BŞB atletizm branşından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya ile birlikte Manisa BŞB Başkanı Mehmet Güzgülü’nü makamında ziyaret etti. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü’ne teşekkürlerini ileten Ahmet Bayram, Mehmet Güzgülü’nün geçmiş dönemde Adana’da görev yaptığını ve bu nedenle yarışmanın kendisi için önemli olduğunu belirtti.