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    10.06.2020 - 07:00 |

    Maden şehitlerinin ailelerinden destek

    Kınık’ta, Manisa Soma’da meydana gelen maden faciasında yakınlarını kaybeden aileler Biz Bize Yeteriz kampanyasına kendi aralarında topladıkları parayla destek oldu.

    Maden şehitlerinin ailelerinden destek

    Maden faciasında komşu ilçe olan Kınık’a bağlı Köseler Mahallesi’nde 14 kişi şehit oldu. Şehit yakınlarının yaşadığı Köseler Mahallesi sakinleri, pandemi nedeniyle devletin başlattığı Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek olmak için kendi aralarında topladıkları parayı banka hesabına yatırdı.
    Maden faciasında oğlu Evren Sarı’yı kaybeden Mahalle Muhtarı Adem Sarı, “Maden faciası sonrası bizleri Türk halkı yalnız bırakmadı maddi ve manevi olarak her zaman destek oldu. Biz de pandemi sürecinde zor durumda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek istedik” dedi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, “Maden şehitlerimizin aileleri kendi aralarında topladıkları parayla ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek oldu. Onlarla bir kez daha gurur duyduk. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” ifadesini kullandı.

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