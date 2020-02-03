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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK fark yarattı
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    03.02.2020 - 00:00 |

    Manisa FK fark yarattı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda H. Trabzon ile 0-0 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor’u 7-0 yendi.

    Manisa FK fark yarattı

    Karşılaşmanın 6. dakikasında gol perdesini aralayan Serdar Deliktaş, 32. ve 36. dakikalarda da skor üreterek Hat Trick yaptı. Siyah beyazlılar, 45. dakikada Sertaç Çam’ın golü ile durumu 4-0’a getirdi. 58. dakikada penaltıdan golünü atan Dilaver Güçlü, 61. dakikada da kendisinin 2. takımının ise 6. golünü kaydetti. 85. dakikada Sinan Kurumuş’un golü ile Manisa FK karşılaşmayı 7-0’lık skorla kapattı. Manisa ekibi Samsunspor’un 2 puan gerisinde 2. sırada haftayı kapattı.

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