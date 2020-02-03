Manisa FK fark yarattı

Karşılaşmanın 6. dakikasında gol perdesini aralayan Serdar Deliktaş, 32. ve 36. dakikalarda da skor üreterek Hat Trick yaptı. Siyah beyazlılar, 45. dakikada Sertaç Çam’ın golü ile durumu 4-0’a getirdi. 58. dakikada penaltıdan golünü atan Dilaver Güçlü, 61. dakikada da kendisinin 2. takımının ise 6. golünü kaydetti. 85. dakikada Sinan Kurumuş’un golü ile Manisa FK karşılaşmayı 7-0’lık skorla kapattı. Manisa ekibi Samsunspor’un 2 puan gerisinde 2. sırada haftayı kapattı.