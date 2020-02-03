03.02.2020 - 00:00 |
Manisa FK fark yarattı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda H. Trabzon ile 0-0 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor’u 7-0 yendi.
Karşılaşmanın 6. dakikasında gol perdesini aralayan Serdar Deliktaş, 32. ve 36. dakikalarda da skor üreterek Hat Trick yaptı. Siyah beyazlılar, 45. dakikada Sertaç Çam’ın golü ile durumu 4-0’a getirdi. 58. dakikada penaltıdan golünü atan Dilaver Güçlü, 61. dakikada da kendisinin 2. takımının ise 6. golünü kaydetti. 85. dakikada Sinan Kurumuş’un golü ile Manisa FK karşılaşmayı 7-0’lık skorla kapattı. Manisa ekibi Samsunspor’un 2 puan gerisinde 2. sırada haftayı kapattı.
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