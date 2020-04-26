26.04.2020 - 00:02 |
Masal kahramanları Merkezefendi’de...
Merkezefendi Belediyesi, Servergazi Mahallesi’nde bir süre önce yapımını tamamladığı tamamı atık malzemelerden oluşan Geri Dönüşüm Parkı’ndan sonra şimdi de Masal Parkı’nın çalışmalarını sürdürüyor.
Yenişafak Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta şato, masal kahramanları ve masal anlatan ağaçlar bulunacak. Miniklere seslenen Başkan Şeniz Doğan, “Virüs salgını bitip mutlu günlerimize yeniden döndüğümüzde Merkezefendi’de birbirinden güzel parklar sizleri bekliyor olacak” diye konuştu.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.