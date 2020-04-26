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    HaberlerEge Haberleri Masal kahramanları Merkezefendi’de...
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    26.04.2020 - 00:02 |

    Masal kahramanları Merkezefendi’de...

    Merkezefendi Belediyesi, Servergazi Mahallesi’nde bir süre önce yapımını tamamladığı tamamı atık malzemelerden oluşan Geri Dönüşüm Parkı’ndan sonra şimdi de Masal Parkı’nın çalışmalarını sürdürüyor.

    Masal kahramanları Merkezefendi’de...

    Yenişafak Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta şato, masal kahramanları ve masal anlatan ağaçlar bulunacak. Miniklere seslenen Başkan Şeniz Doğan, “Virüs salgını bitip mutlu günlerimize yeniden döndüğümüzde Merkezefendi’de birbirinden güzel parklar sizleri bekliyor olacak” diye konuştu.

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