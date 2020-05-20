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    HaberlerEge Haberleri MİTSO’dan 70 bin liralık yardım
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    20.05.2020 - 07:00 |

    MİTSO’dan 70 bin liralık yardım

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) işbirliğinde yapılan erzak yardımıyla ihtiyaç sahibi 800 aile sevindirildi.

    MİTSO’dan 70 bin liralık yardım

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) işbirliğinde yapılan erzak yardımıyla ihtiyaç sahibi 800 aile sevindirildi. TOBB’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan yardımı kapsamında bu yıl MİTSO’ya ihtiyaç sahibi aileler için 60 bin lira gönderildi. MİTSO da kendi bütçesinden 10 bin lira katkı koydu. Oluşturulan bütçe ile gıda maddeleri satışı yapmakta olan üyelerden teklif alındığını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “11 çeşit gıda maddesi bulunan paketler oluşturduk. Yardım paketlerini, mahalle muhtarlarımızın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” dedi.

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