BİST105.376-4,57EURO6,850,43USD6,240,70ALTIN326,290,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nereden nereye
    ABONE OL
    28.02.2020 - 07:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    Nereden nereye

    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor, amatör lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 55 yıldır Türk futboluna hizmet eden Tarzan, bir sonraki maçını kazanamaması halinde ligin bitimine sekiz hafta kala amatör kümeye düşecek

    Nereden nereye

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta borçları yüzünden topladığı altı puan da elinden alınan Manisaspor, sezonun tamamlanmasına haftalar kala lige havlu atmak üzere. Sıfır puan ve -58 averajla son sıraya demir atan Manisa ekibi, kendi evinde yarın oynayacağı 15. sıradaki Şile Yıldızspor karşılaşmasında galip gelemezse, matematiksel olarak amatör kümeye düşüşünü ilan edecek. 2005-2012 yılları arasında iki farklı sezonda Süper Lig’de mücadele eden Manisaspor, iki sezon önce aldığı 12 puan silme cezasıyla mücadele etmiş ve 1. Lig’den 2. Lig’e düşmüştü. Geçen sezon yine borçları yüzünden FIFA ve TFF tarafından 15 puanı silinmiş, kulübe transfer yasağı getirilmişti. Zor şartlarda yarışan siyah beyazlılar, ligin bitimine yedi hafta kala 3. Lig’e düşmüştü. Bu sezon da düşüşüne bir türlü engel olunamayan kulüp, amatör ligin kapısına dayanmış durumda. Manisaspor, Şile Yıldızspor maçında galibiyet elde edemezse, profesyonel liglere veda edecek.

    Kupalara haciz gelmişti

    Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zor günler yaşayan Manisaspor, bir dönem Süper Lig’e damgasını vurmuştu. Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Babacan, Caner Erken, Holosko ve Hakan Balta gibi isimleri futbolumuza kazandıran siyah beyazlılar, son olarak 2012 yılında mücadele ettiği Süper Lig’den düşmüş ve bu düşüşü bir daha durduramamıştı. Süper Lig’deyken taraftarının Avrupa hayali kurduğu Manisaspor, şimdilerde ise amatör kümeye düşmemek için mücadele veriyor. Tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı kesilerek, kupalarına haciz gelen takımlarını görünce üzüldüklerini dile getiren taraftarlar, takımlarının nerelerden nerelere düştüğünü üzüntüyle izlediklerini söylüyor. Bu sezon, 25 maça çıkan ve bu maçlarda bir galibiyet, üç beraberlik ve de 21 mağlubiyet elde eden siyah beyazlılar, eski günlerini aratıyor.

    Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

    Son dakika | İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber