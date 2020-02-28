Nereden nereye

TFF 3. Lig 1. Grup’ta borçları yüzünden topladığı altı puan da elinden alınan Manisaspor, sezonun tamamlanmasına haftalar kala lige havlu atmak üzere. Sıfır puan ve -58 averajla son sıraya demir atan Manisa ekibi, kendi evinde yarın oynayacağı 15. sıradaki Şile Yıldızspor karşılaşmasında galip gelemezse, matematiksel olarak amatör kümeye düşüşünü ilan edecek. 2005-2012 yılları arasında iki farklı sezonda Süper Lig’de mücadele eden Manisaspor, iki sezon önce aldığı 12 puan silme cezasıyla mücadele etmiş ve 1. Lig’den 2. Lig’e düşmüştü. Geçen sezon yine borçları yüzünden FIFA ve TFF tarafından 15 puanı silinmiş, kulübe transfer yasağı getirilmişti. Zor şartlarda yarışan siyah beyazlılar, ligin bitimine yedi hafta kala 3. Lig’e düşmüştü. Bu sezon da düşüşüne bir türlü engel olunamayan kulüp, amatör ligin kapısına dayanmış durumda. Manisaspor, Şile Yıldızspor maçında galibiyet elde edemezse, profesyonel liglere veda edecek.

Kupalara haciz gelmişti

Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zor günler yaşayan Manisaspor, bir dönem Süper Lig’e damgasını vurmuştu. Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Babacan, Caner Erken, Holosko ve Hakan Balta gibi isimleri futbolumuza kazandıran siyah beyazlılar, son olarak 2012 yılında mücadele ettiği Süper Lig’den düşmüş ve bu düşüşü bir daha durduramamıştı. Süper Lig’deyken taraftarının Avrupa hayali kurduğu Manisaspor, şimdilerde ise amatör kümeye düşmemek için mücadele veriyor. Tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı kesilerek, kupalarına haciz gelen takımlarını görünce üzüldüklerini dile getiren taraftarlar, takımlarının nerelerden nerelere düştüğünü üzüntüyle izlediklerini söylüyor. Bu sezon, 25 maça çıkan ve bu maçlarda bir galibiyet, üç beraberlik ve de 21 mağlubiyet elde eden siyah beyazlılar, eski günlerini aratıyor.