‘Önce depreme dayanıklı olup olmadığına bakın...’

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Özgür Eğilmez, konut alacaklara, “Depreme karşı dayanıklı olup olmadığı estetik kaygılardan çok daha önemli” uyarısında bulundu. Konutun deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı, inşa edildiği bölgenin zemin sınıfı, kullanılan donatı türü gibi birçok hususa dikkat edilmesi gerektiğini belirten Eğilmez, şöyle konuştu:



1997 yılında yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe göre tasarlanmamış yapılara kuşkuyla yaklaşmakta fayda var.

Binadan alınan beton karot numunelerinin dayanımını ve bununla beraber donatının nervürlü mü düz mü olduğunu sorgulamalı. Binada kullanılan donatı düz ise o binadan konut almayın derim. 2018 Türkiye Bina Yönetmeliğine göre de zeminler 6 sınıfa ayrıldı. ZA-sağlam, sert kayalar, ZF ise deprem etkisi altında çökme ve potansiyel göçme riskine sahip zeminler (sıvılaşabilir zeminler). Almayı düşündüğünüz konut ZF sınıfı sıvılaşabilir bir zemin üzerindeyse tekrar düşünmekte fayda var. Mümkünse bodrum katı, yoksa zemin katı gezip rutubet kontrolü yapmakta yarar var. Bu katlarda rutubet yüksek ise kolon-kiriş donatılarının yıllar içinde paslanıp kesitinden alan kaybetmiş olmaları muhtemel. İzmir’de ve birçok kentte birçok bina da birbirine bitişik inşa edilmiştir. Bu tür bir binadan konut almayı düşünüyorsanız karşı kaldırıma geçip bitişik binaları gözle kontrol edin. Katlar aynı seviyede değilse yine bu tür binalara kuşkuyla yaklaşılabilir.”