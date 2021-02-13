BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Otomobil sporlarının adresi İzmir
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Otomobil sporlarının adresi İzmir

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu yarış takvimini açıkladı.

    Otomobil sporlarının adresi İzmir

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 Demir Berberoğlu Sezonu yarış takvimini açıkladı. Buna göre, Türkiye Pist Şampiyonası ile Türkiye Karting Şampiyonası yarışları İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda birçok ulusal yarışa ev sahipliği yapan İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, TOSFED’in açıkladığı takvimde yine Türkiye’nin en gözde pistleri arasında yerini aldı. Türkiye Pist Şampiyonası yarışları 5-6 Haziran, 10-11 Temmuz ile 2-3 Ekim tarihlerinde, Türkiye Karting Şampiyonası yarışları ise 5-6 Haziran ile 10-11 Temmuz’da Ülkü Park Yarış Pisti’nde organize edilecek. Yarışma takvimi, pandemi şartlarına bağlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınacak nihai izinlere göre yürütülecek ve bakanlığın direktifleri doğrultusunda değişiklik yapılabilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber