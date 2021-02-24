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    HaberlerEge Haberleri Özgür’den müthiş dönüş
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    24.02.2021 - 00:00 |

    Özgür’den müthiş dönüş

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Yalovaspor’u 3-2 yenerek Play Off yarışına tutunan Karşıyaka’da aylardır formasına hasret kalan Özgür Güler yeniden doğdu.

    Özgür’den müthiş dönüş

    Sezon başında süre alamadığı için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediğini belirtip antrenmanlara çıkmayan, yetiştiricilik bedeli nedeniyle başka bir kulübe transfer olmayarak futbolu bırakma noktasına gelen 22 yaşındaki Özgür, ara transfer döneminin son günlerinde takıma geri döndü. Geçen hafta Elazığ Karakoçan deplasmanında sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, Yalovaspor maçında kadro dışı kalan Onur’un yerine aylar sonra ilk kez 11’de formasına kavuştu. Kritik mücadelede 90 dakika sahada kalıp sol bekten hücuma da destek veren Özgür, Mustafa Aşan’ın attığı ilk golün asistini yaparak haftalardır skor üretemeyen takımının gol perdesini açmasına katkıda bulundu.

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