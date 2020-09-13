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    13.09.2020 - 07:00 |

    Pınar KSK’de Kennedy şoku

    Pınar Karşıyaka, Antalya’da katıldığı özel turnuva Gloria Cup 2’de hem koronavirüs korkusu hem sakatlık şoku yaşadı.

    Pınar KSK’de Kennedy şoku

    Pınar Karşıyaka, Antalya’da katıldığı özel turnuva Gloria Cup 2’de hem koronavirüs korkusu hem sakatlık şoku yaşadı. Organizasyondaki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko’yu 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Kaf Kaf, Sırp ekibi Kızılyıldız’la oynayacağı karşılaşma öncesi rakip takımlarda çıkan koronavirüs vakalarıyla şaşkına döndü. Turnuvaya katılan Galatasaray, Tofaş ve Türk Telekomlu oyuncularda virüse rastlanınca bu takımlar organizasyondan çekilip Antalya’dan ayrıldı. Öte yandan Karşıyaka, bu moral bozukluğuyla çıktığı maçta Kızılyıldız’a 74-63 yenilirken DJ Kennedy’nin sakatlanmasının üzüntüsünü yaşadı. Karşıyaka kadrosunun en etkili isimlerinden Kennedy’nin diz çapraz bağlarının kopmasından endişe ediliyor.

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