Pınar’dan çocuk resim atölyesi

“Her Şey Çocuklarımız İçin” parolasıyla çocuklara hayallerini resmetme imkanı sunan Pınar Çocuk Resim Atölyesi, 22-23 Şubat günlerinde İzmir Karşıyaka Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde minik ressamlarla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin 8 ilindeki 9 farklı atölye alanında gerçekleştirilecek etkinlik ile düşlerini renklerle birleştirecek binlerce çocuğun resimleri, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında da değerlendirilecek.

Atölye, İzmir’den sonra sırayla; Konya, Kayseri, Eskişehir, Bursa, İstanbul (Avrupa Yakası), İstanbul (Anadolu Yakası), Gaziantep ve Şanlıurfa’da resim sanatına ilgi duyan çocuklarla bir araya gelecek. 2016 yılından bu yana Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile eş zamanlı düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi, ziyaret edeceği illerdeki 6-14 yaş aralığındaki çocuklara resim yapma imkânı sunacak. Atölye kapsamında uzmanlar tarafından ücretsiz olarak resim eğitimi verilerek, çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara olan yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmaya çalışılıyor.