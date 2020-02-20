BİST119.1960EURO6,57-0,05USD6,090,02ALTIN315,020,73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar’dan çocuk resim atölyesi
    ABONE OL
    20.02.2020 - 07:00 |

    Pınar’dan çocuk resim atölyesi

    “Her Şey Çocuklarımız İçin” parolasıyla çocuklara hayallerini resmetme imkanı sunan Pınar Çocuk Resim Atölyesi, 22-23 Şubat günlerinde İzmir Karşıyaka Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde minik ressamlarla buluşmaya hazırlanıyor.

    Pınar’dan çocuk resim atölyesi

    “Her Şey Çocuklarımız İçin” parolasıyla çocuklara hayallerini resmetme imkanı sunan Pınar Çocuk Resim Atölyesi, 22-23 Şubat günlerinde İzmir Karşıyaka Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde minik ressamlarla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin 8 ilindeki 9 farklı atölye alanında gerçekleştirilecek etkinlik ile düşlerini renklerle birleştirecek binlerce çocuğun resimleri, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında da değerlendirilecek.
    Atölye, İzmir’den sonra sırayla; Konya, Kayseri, Eskişehir, Bursa, İstanbul (Avrupa Yakası), İstanbul (Anadolu Yakası), Gaziantep ve Şanlıurfa’da resim sanatına ilgi duyan çocuklarla bir araya gelecek. 2016 yılından bu yana Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile eş zamanlı düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi, ziyaret edeceği illerdeki 6-14 yaş aralığındaki çocuklara resim yapma imkânı sunacak. Atölye kapsamında uzmanlar tarafından ücretsiz olarak resim eğitimi verilerek, çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara olan yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmaya çalışılıyor.

    Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
    daha fazla video için
    Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    TOKİ kura çekiliş tarihleri şehir şehir açıklandı! 2020 TOKİ kuraları hangi ilde hangi tarihte çekilecek?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber