Rahat nefes alabilecekler

Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi sahil bandındaki 1 kilometrelik bir alanı yürüyüş yolu olarak düzenledi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, motorlu araçların kullandığı şehir içi yollarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarının yanı sıra kente yeni yürüyüş alanları kazandırmak için de mesai harcıyor. Bu kapsamda Karaova Mahallesi sahil bandında 1000 metrekarelik bir alan yürüyüş yolu olarak düzenlendi, alana kilit parke taşı döşendi.

Yatırımlar sürüyor

İlçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Kent merkezimizde bulunan Kemal Arıkan Caddesi’ni geçtiğimiz aylarda yaya yolu haline getirdik. Güzelçamlı Mahallesi Milli Park Caddesi üzerinde bulunan bir sokağı aynı şekilde vatandaşlarımızın yürüyüş yapabilmeleri için yayalaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat nefes alabilecekleri bir kent oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.