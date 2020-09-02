02.09.2020 - 07:00 |
Robotikte kayıt zamanı
Gaziemir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilişim dünyasını daha yakından tanıması ve teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri için robotik kodlama ve yazılım eğitimi düzenliyor.
Gaziemir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilişim dünyasını daha yakından tanıması ve teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri için robotik kodlama ve yazılım eğitimi düzenliyor. 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği kursa katılmak isteyenler, http://gaziemir.bel.tr/robotik_kayit.php adresini ziyaret ederek 11 Eylül’e kadar kayıt yaptırabilecek.