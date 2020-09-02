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    HaberlerEge Haberleri Robotikte kayıt zamanı
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Robotikte kayıt zamanı

    Gaziemir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilişim dünyasını daha yakından tanıması ve teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri için robotik kodlama ve yazılım eğitimi düzenliyor.

    Robotikte kayıt zamanı

    Gaziemir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilişim dünyasını daha yakından tanıması ve teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri için robotik kodlama ve yazılım eğitimi düzenliyor. 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği kursa katılmak isteyenler, http://gaziemir.bel.tr/robotik_kayit.php adresini ziyaret ederek 11 Eylül’e kadar kayıt yaptırabilecek.

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