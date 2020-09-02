Robotikte kayıt zamanı

Gaziemir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilişim dünyasını daha yakından tanıması ve teknoloji dünyasında söz sahibi olabilmeleri için robotik kodlama ve yazılım eğitimi düzenliyor. 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği kursa katılmak isteyenler, http://gaziemir.bel.tr/robotik_kayit.php adresini ziyaret ederek 11 Eylül’e kadar kayıt yaptırabilecek.