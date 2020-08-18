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    HaberlerEge Haberleri Roketmen Bilgehan Petkimspor'da
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    18.08.2020 - 07:00 |

    Roketmen Bilgehan Petkimspor'da

    Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ING Basketbol Süper Ligi’ne alındığı resmen ilan edildikten sonra, daha önce yaptığı transferleri tek tek açıklayan Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) sayı rekoru kıran Bilgehan Diril’i de renklerine bağladı ve kadrosunu zenginleştirdi.

    Roketmen Bilgehan Petkimspor'da

    Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ING Basketbol Süper Ligi’ne alındığı resmen ilan edildikten sonra, daha önce yaptığı transferleri tek tek açıklayan Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) sayı rekoru kıran Bilgehan Diril’i de renklerine bağladı ve kadrosunu zenginleştirdi. Pınar Karşıyaka altyapısında yetişip Gelişim Koleji’nde forma giyen 19 yaşındaki guard, geçen yıl aralık ayında oynanan Afyon Belediyespor maçında kaydettiği 50 sayıyla BGL’nin sayı rekorunu kırdı ve hafızalara kazındı. Antrenörlük görevine Litvanyalı Kestutis Kemzura’yı getiren Petkimspor, iç transferde Hakan Yapar, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü; dış transferde ise Gaziantep Basket’ten guard Sarunas Vasiliauskas, AEK’dan şutör guard Kendrick Ray, EWE Baskets Olderburg’dan uzun forvet Ian Hummer, MHP Riesen Ludwigsburg’dan forvet Thomas Wimbush, Galatasaray’dan pivot Ege Arar, Ormanspor’un uzun forveti Dorukhan Engindeniz ve NCAA’de Arkansas State’ten guard Canberk Kuş’u kadrosuna katmıştı. Petkimspor, yenilenen kadrosuyla dikkatleri topladı.

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