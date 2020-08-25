'Rotamız belli'

TFF 1. Lig’de yeni sezona iddialı bir kadro ile girip, Süper Lig’e yükselmek adına mesaiye erken başlayan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah beyazlıların gündemini değerlendirdi. Transfer çalışmalarında rakiplerinin bir adım önünde seyreden siyah beyazlılarda Başkan Ekmekçioğlu, her zaman ligde en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti, “Favori ilan edilmek güzel bir duygu. İnşallah bunun hakkını vereceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz. Takımımızı erken kurmaya gayret ettik. İyi transferler yapmaya çalıştık” dedi. Önümüzdeki sezonun muhtemel yabancı oyuncu sınırlamasını da düşünerek transfer politikası izlediklerini belirten başkan, “Süper Lig’de olabildiğince kimleri tutabiliriz diye planlama yapmaya çalışıyoruz. Şu an görüştüğümüz iki oyuncumuz daha var. Özellikle 10 numara pozisyonuna ve hücum hattına sürpriz bir isim olabilir” şeklinde konuştu.

Q7 pazarlığı sürüyor

Başkan Ekmekçioğlu adı sıkça Altay ile anılan Portekizli yıldız Quaresma konusunda ise, “Quaresma dünya çapında bir oyuncu, kendini ispatlamış bir isim. Onunla ilgili bir görüşmemiz oldu ve temaslar hala devam ediyor. Bu bir süreç, olumlu veya olumsuz ne olur bilemiyoruz. O mevkide boşluğumuz var. Bizim de alternatiflerimiz var. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir karar vereceğiz” dedi.

Ankara çıkarması

TBMM İdare Amiri, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Milli Futbolcu Alpay Özalan ile Altay Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İzmir’e ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri konusunda paylaşımlar yapıldığı öğrenildi. Görüşmenin sonunda Bakan Kasapoğlu’na adının yazılı olduğu 35 numaralı Altay forması hediye edildi.

Thiam tamam, Çağlar Birinci yolda

Altay, dış transferde son olarak Giresunspor’da forma giyen Çağlar Birinci’ye teklif sundu. Trabzonspor altyapısında yetişip Orduspor’da profesyonel olan 35 yaşındaki Birinci, Denizli, İstanbul, Galatasaray, Elazığ, Akhisar, Kayserispor ve Karşıyaka’da da görev yaptı. Öte yandan transferin en hareketli kulübü olan Altay, resmi sosyal medya hesabından son olarak Levski Sofya forması giyen 26 yaşındaki Senegalli orta saha Khaly Thiam’ı renklerine bağladığını duyurdu.