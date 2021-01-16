Şampiyon zabıta!

Bornova Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Ali Bilgin, kick boksta Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen ve 2019 yılında Türkiye ikincisi olarak Avrupa’da ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Bilgin’in 2021 hedefi; önce Türkiye, sonra Avrupa şampiyonluğu. 12 yıldır profesyonel olarak kick boks yapan Bornova Belediyesi’nin zabıta memuru, elde ettiği başarılar ile sadece Bornova’nın değil, İzmir’in de gururu oluyor.

Evli ve bir kız çocuk babası olan Bilgin, gündüzleri esnafları ve pazarları dolaşarak görevini yerine getirirken, akşamları da antrenmanlarını aksatmıyor.

Smyrna Spor Salonu’nun lisanslı sporculardan olan Bilgin hedefinin, Türkiye ve Avrupa’da profesyonel gala maçlarına çıkmak olduğunu söyledi.

Başarılı sporcu, verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış nedeniyle Bornova Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a da teşekkür etti.