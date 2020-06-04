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    HaberlerEge Haberleri Sayaç okumaları yeniden başladı
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    04.06.2020 - 00:02 |

    Sayaç okumaları yeniden başladı

    İZSU Genel Müdürlüğü koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan sayaç okuma faaliyetlerini yeniden başlattı.

    Sayaç okumaları yeniden başladı

    Geçmiş ayların tüketim değerlerine göre nisan ve mayıs ayları için oluşturulan ödenmemiş faturalar geçersiz sayılacak. Yeni faturalar gerçek tüketim üzerinden belirlenecek.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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