Şimdili durak Çiğli

İzmir’de, Karşıyaka Tramvayı’nın Çiğli’ye bağlanması için ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla tramvay projesinin temeli atıldı.



Temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekilleri, Kamil Okyay Sındır, Mahir Polat, Murat Bakan, Ednan Arslan, CHP PM üyesi Devrim Barış Çelik, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl yöneticileri ve ilçe başkanları da katıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevinin, ulaşım ve otopark sorununu çözmek olduğuna dikkat çekti, “Harcamalarının hesabını halka vermek zorundadırlar. Halka hesap vermek, Hakk’a hesap vermektir. Her kuruşun hesabını veren belediye başkanı doğru belediye başkanıdır. Biz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’de hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir için tarihi bir gün. 414 milyonluk sözleşmesi olan tramvayın temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir’i demir ağlarla öreceğiz demiştik. Bugün temelini attığımız ve yapacağımız projelerle, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi. Soyer, Narlıdere Metrosu’nun 2022 yılının sonunda hizmete gireceğini, Karabağlar Metrosu için de önemli bir eşiğin aşıldığını kaydetti.



‘Soyer ve arkadaşları’



Tramvay çalışmalarını 2 yılda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, “Bostanlı ve İZBAN bağlantıları ile Çiğli halkına daha kolay ulaşım sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bireysel araç yerine toplu taşımayı özendirerek konforlu ulaşımı amaçlıyoruz. Sadece 1,5 yıl içinde 451 otobüs, 2 arabalı vapur aldık. Sadece bunların maliyeti bile birçok şehrin yardımlarından büyük. Göreve başladığımızda başlayan Narlıdere metrosu için maddi kaynak bulduk. Şu an Türkiye’nin en ucuz ve en hızlı ilerleyen Narlıdere metrosunu 2023’te açarak, kesintisiz ulaşımı sağlayacağız. Böylece ilk 4 yılda toplamda 18,5 kilometrelik metro ve tramvay hattını şehrimize kazandıracağız. İzmir’deki metro hattının bir diğer fazı olan Karabağlar ile ilgili ön planlar onaylandı. 28 kilometreyle kentin en uzun hattı olacak bu hat, önemli iş merkezlerini de birbirine bağlamış olacak” diye konuştu.



Nurol İnşaat adına konuşan Oğuzhan Çarmıklı, “2 yılda tamamlamak istediğimiz projemizin, İzmir’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Mart’ın sonu bahar diyerek Anadolu’yu bahar getiren Çiğli’ye gelerek baharı getirdiniz. Çiğli çok eski ve tarihi bir kent. Mavi ile yeşilin Doğulu ile Batılının, insanlarla kuşların buluşma noktası. Bu kent, bir demiryolu kenti. Dün Atatürk ve arkadaşları Anadolu’yu demir ağlarla ördüler, bugün ise Soyer ve arkadaşları İzmir’i demir ağlarla örecekler. Bu ihaleyi sonuçlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ederim” dedi.



14 istasyon



Çiğli Tramvay hattı inşa çalışmalarının iki yılda tamamlanması öngörülüyor. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.