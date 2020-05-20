20.05.2020 - 07:00 |
Sokaklar Gençliğe Hitabe’yle donandı
Çeşme Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla ve Türk bayraklarıyla süsledi.
Çeşme Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla ve Türk bayraklarıyla süsledi. Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. 23 Nisan’da yaptığımız gibi 19 Mayıs coşkusunu da belediyemiz hoparlöründen tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Çeşmeli vatandaşlarımız evlerinin balkon ve pencerelerinden ayyıldızlı bayraklarla eşlik etti. Tüm hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.