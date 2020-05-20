Sokaklar Gençliğe Hitabe’yle donandı

Çeşme Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla ve Türk bayraklarıyla süsledi. Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. 23 Nisan’da yaptığımız gibi 19 Mayıs coşkusunu da belediyemiz hoparlöründen tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Çeşmeli vatandaşlarımız evlerinin balkon ve pencerelerinden ayyıldızlı bayraklarla eşlik etti. Tüm hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.