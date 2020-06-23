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    HaberlerEge Haberleri Solunum cihazı Başkent’e emanet
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Solunum cihazı Başkent’e emanet

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tanıtımını yaptığı yerli üretim solunum cihazını Başkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a teslim etti.

    Solunum cihazı Başkent’e emanet

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tanıtımını yaptığı yerli üretim solunum cihazını Başkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a teslim etti. Kovid-19 ile mücadele sürecindeki ilginç çalışmalarıyla dikkat çeken mühendis Başkan Gümrükçü, ürettikleri solunum cihazını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da yakından takip ettiğini söyledi. Bu projeyi vatandaşlık görevi bilinci ve Çiğli Belediye Başkanlığı sorumluluğuyla desteklediğini ifade eden Gümrükçü, “İmece usulüyle ürettiğimiz cihazımızı Haberal ve ekibine cihazı teslim ettik. Bizim bu cihazdan ekonomik anlamda bir beklentimiz yok. Derdimiz ticaret değil. Piyasaya nazaran oldukça düşük maliyetle ürettiğimiz solunum cihazının insanlık yararına kullanılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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