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    HaberlerEge Haberleri Soner Tolungüç rotayı çizdi
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Soner Tolungüç rotayı çizdi

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeniden çıkışa geçen Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, ilk yarıyı zirve yarışında bitirmek istediklerini söyledi.

    Soner Tolungüç rotayı çizdi

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeniden çıkışa geçen Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, ilk yarıyı zirve yarışında bitirmek istediklerini söyledi. Grupta devrenin bitimine 4 maç kala Çatalcaspor’un 2 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan yeşil kırmızılı ekipte Tolungüç, pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanında dış sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirtti, “Bu sezon 2. Lig hedefimiz için her maç çok önemli. Ligi maç maç ele alıyoruz. Devre arasına kadar olan önümüzdeki 4 maçlık periyotta maksimum puanı toplayıp ilk yarı sonunda hedeflediğimiz noktada olmak istiyoruz. Yarışta vitrine çıkardığımız gençlerin katkısı bizi mutlu ediyor. Sakatlık ve cezalarda kadro sıkıntısı çekmiyoruz” diye konuştu. Mustafa Aşan’ın cezalı olduğu Karşıyaka’da ameliyat olan Burak sezonu kapatırken, son İçel İdmanyurdu sınavında kasığındaki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Doğukan’ın durumu maç günü belli olacak.

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