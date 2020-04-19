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    HaberlerEge Haberleri Suda yüzde 50 indirim çağrısı
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    19.04.2020 - 00:05 |

    Suda yüzde 50 indirim çağrısı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İZSU Genel Müdürlüğü’nün konutlar için geçerli olan su tarifesinde yüzde 50 indirime gidilmesi talebinde bulundu.

    Suda yüzde 50 indirim çağrısı

    Egedesonsöz’ün haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan Boztepe, “Salgın sonrası İZSU Genel Müdürlüğü, konut dışı abone kapsamındaki işyeri, ticarethane, otel, motel, sanayi tesisleri, mal ve hizmet üreten tesisler ile benzer işletmelerde sayaç okuma işlemlerini ertelemişti. Sayaç okuma sistemi yeniden çalışana kadar herhangi bir fatura tahakkuk ettirilmeyeceği belirtildi. Fakat konutlardaki kullanım tarifesine ilişkin bir işlem yapılmadı. Büyükşehir, insanların evlerinde kaldığı dönem tüketimi artan suda yüzde 50 indirim yapmalıdır. Sosyal belediyecilik anlayışı bunu gerektirir” dedi.

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