Tam not alıyor

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    02.10.2020 - 07:00 |

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    Efes Selçuk Pamucak Plajı’ndaki, Aqua Fantasy Aquapark, Aqua Fantasy Aquapark Hotel&SPA, TUI Blue Ephesus Aqua Fantasy Aquapark Tatil Köyü, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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    Efes Selçuk Pamucak Plajı’ndaki, Aqua Fantasy Aquapark, Aqua Fantasy Aquapark Hotel&SPA, TUI Blue Ephesus Aqua Fantasy Aquapark Tatil Köyü, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Aqua Fantasy Aquapark Hotel SPA işletme Müdürü İlker Çapar, birbirinden bağımsız doğal havalandırmalı koridorlara sahip bloklardan oluşan 335 oda 822 yataklı TUI Blue Ephesus Aqua Fantasy Aquapark Tatil Köyü’nü bu yıl yoğun istek üzerine açtıklarını belirterek, “Güvenli turizm sertifikası ve genelgelerin gerektirdiği koşulları en üst seviyede yerine getirerek tesisimizi hizmete açtık. Geri dönüşler bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

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