Tarihi çeşmeler ayağa kalkıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tarihi çeşmeleri aslına uygun restore etmek için çalışmalara başlıyor. Tarihi çeşmelerin kullanıma açılması, boş arsa, bina bahçeleri ve terk edilmiş yapıların bakımlarının yapılmasına yönelik Balıkesir Kent Konseyi’nin aldığı tavsiye kararları, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

Geleceğe miras

Geleneksel yaşam kültüründe önemli bir yer tutan, aynı zamanda en çok tahrip edilen eserlerden olan çeşme ve şadırvanların geleceğe taşınacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Kitabeleri deforme olan, taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik kurumuş vaziyette olan çeşmeler, restorasyonun tamamlanmasının ardından hem mahalle halkının hizmetine sunulacak hem de şehrin birer sembolü haline gelecek.

Belediyemiz ayrıca halk sağlığını, güvenliğini ve refahını tehdit eden her türlü boş arsa, bina bahçeleri ile terkedilmiş yapılardaki kirliliği önleyecek, çevresel şartlarını iyileştirip geliştirmeye yönelik çalışmaları başlatacak” ifadesini kullandı. l F. Emrah erdoğan dha