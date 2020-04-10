10.04.2020 - 00:03 |
Tatlı destek
Alaçatı Turizm Derneği, Çeşme Devlet Hastanesi, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi, Sülbiye-Müslüm Barata Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Alaçatı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 300 sağlık personel için kolları sıvadı.
Sağlık çalışanlarına olan minnetlerini göstermek isteyen dernek üyeleri, onlar için hazırladıkları tatlıları steril bir şekilde paketleyerek personele teslim etti. Dernek Başkanı Celal Bayraktaroğlu, virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirtti.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.