Tatlı destek

Sağlık çalışanlarına olan minnetlerini göstermek isteyen dernek üyeleri, onlar için hazırladıkları tatlıları steril bir şekilde paketleyerek personele teslim etti. Dernek Başkanı Celal Bayraktaroğlu, virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirtti.