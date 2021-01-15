Tiyatro eve geliyor

Tiyatro Ofisi’nin ev sahipliğinde, Metin Güler’in koordinatörlüğünde bu yıl ikincisi hayata geçirilecek olan uluslararası çevrimiçi ‘Evde Tiyatro Festivali’ bugün başlıyor. 17 Ocak’a dek sürecek olan festivalde, Tiyatro Ofisi instagram hesabından canlı yayınlar ve zoom üzerinden atölyelerle toplam 32 ayrı etkinlik hayata geçirilecek.

Teması kırmızı oldu

Ülkenin dört bir yanından moderatör ile hayata geçecek etkinliğe Türkiye dışından beş ülkeden yayın yapılacak. Festivale Tamer Levent, Tarık Papuçcuoğlu, Sinan Bengier, Altan Gördüm, Nazif Uslu, Murat Atak gibi birçok isim de katılacak. Bu yılın temasının ‘Kırmızı’ seçildiğini belirten Metin Güler, “Avrupa’da pandemi sürecinde yardıma ihtiyacı olanlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine kırmızı bir bez asarak yardım çağrısında bulundu. Oradan çağrışım yaparak, bu dönemde bizim de sanata ihtiyacımız var diyerek ilk festivalde ki gibi bu sefer de kırmızı temasını öne çıkarıyoruz” dedi.