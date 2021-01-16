Travel Turkey İzmir Dijital turizmde değişimi başlatacak

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği tarafından düzenlenecek “USTUD Sürdürülebilir Turizm Konuşmaları” etkinliğinde ise sektörün ilerlemesine katkı koyacak konular ele alınacak.

Kentimiz bir adım önde

Tüm dünyada turizm alışkanlıklarının yeniden belirlendiğini ifade eden İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Günümüz turizm trendlerinin deniz, kum, güneş rutininin dışına çıkmaya başladığı bu dönemde; İzmir’in çok yataklı büyük tesislerden ziyade az yataklı butik konaklama tesislerine sahip oluşu, doğru tarım politikası ve buna bağlı olarak sağlıklı Ege mutfağı, yavaş ve yaşanabilir şehir algısı, Turuncu Çember uygulaması ile güven duygusu yaratması, bu konuda bir adım önde olmasını sağlayacaktır” dedi.

Sürdürülebilirlik anlayışının turizm sektörünün tüm bileşenleri tarafından benimsenmesi ve özümsenmesi gereken bir kavram olduğuna vurgu yapan Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği Kurucu Başkanı Adviye Bergemann da, “Sürdürülebilir turizm bir turizm çeşidi değildir, politika geliştirme ve uygulama prensibidir. Sürdürülebilir turizm ancak ve ancak bütüncül bir yaklaşımla, kişisel sorumluluk ile kolektif sorumluluğunun kaynaşmasıyla mümkün olacaktır” dedi.