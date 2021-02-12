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    12.02.2021 - 07:00 |

    Tugay’dan Kaf Kaf’a ziyaret

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, Soner Tolungüç’ün istifası ile boşalan teknik direktörlük görevi için İbrahim Cezayir ile anlaştı.

    Tugay’dan Kaf Kaf’a ziyaret

    1,5 yıllık sözleşmeye imza atan çiçeği burnunda Teknik Direktör Cezayir’i Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gölcükspor maçı öncesi ziyaret etti.
    Tugay, başarı dileklerini iletirken, genç teknik direktör ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
    Ziyaret esnasında Başkan Cemil Tugay ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, stat projesinin son durumu hakkında da değerlendirmede bulundu.
    Tugay’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten ve birliktelik vurgusu yapan Başkan Turgay Büyükkarcı, “Cemil Başkanımızı yanımızda görmek bizim için mutluluk ve onur verici bir şey.
    Karşıyaka Spor Kulübü olarak Karşıyaka Belediyesi ile ortak projelere imza atma aşamasındayız.
    Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Biz birlikte olduğumuz sürece Karşıyaka Spor Kulübü’nün sırtı yere gelmeyecektir” diye konuştu.

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