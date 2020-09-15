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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu BLD’ye Çilek Mobilya desteği
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    15.09.2020 - 07:00 |

    Turgutlu BLD’ye Çilek Mobilya desteği

    Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Çilek Mobilya Turgutlu Şubesi arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

    Turgutlu BLD’ye Çilek Mobilya desteği

    Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Çilek Mobilya Turgutlu Şubesi arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye ve Turgutlu Belediyespor Başkanı Çetin Akın ve yönetim kurulundan Fırat Honaz, Ahmet Daşkan katılırken, Çilek Mobilya Turgutlu Şubesi işletme sahipleri Burcu Özgenç ve Fatma Akgüneş de katıldı. İmzalanan sponsorluk anlaşmasına göre Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın sporcularının konaklayacağı evlerdeki mobilya ihtiyaçları Çilek Mobilya tarafından karşılanacak. Reklam, maç öncesi giyilen ısınma tişörtlerinde yer alacak. İki kadın işletmecinin takımlarına sponsor olmasının çok anlamlı bir davranış olduğunu belirten Belediye Başkanı Akın, “Manisa’nın tek kadın basketbol takımına Burcu Özgenç ve Fatma Akgüneş kardeşlerimizin sponsor olması çok anlamlı bir davranış” dedi. Çilek Mobilya Turgutlu Şubesi İşletme Sahipleri Burcu Özgenç ve Fatma Akgüneş ise, “İş hayatında olan iki kadın olarak Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın her zaman yanında olacağız” diye konuştular.

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