Turgutlu’dan dünyaya şifa

Turgutlu’da elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, sekiz yıl önce kendi bahçesinde hobi olarak başladığı arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını araştırdı ve üç 3 yıl önce de arı zehri üretimini öğrendi. Almışlar, arılara zarar vermeden zehrini kovanlardan toplamak için özel bir aparat geliştirdi. Başarılı girşimci, kovanlara yerleştirilen aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde ettiği arı zehrinin gramını yurt içine 400, yurt dışına ise 700 liraya satıyor.

Arılar zarar görmüyor

Yöntemin arılara kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermediğini belirten Almışlar, “Düşük voltajda verdiğimiz elektrik yardımıyla arılar biraz hırçınlaşıyor ve aparatın içinde bulunan cama zehrini bırakıyor. Arıdan çıkan zehir cam üzerinde aynı anda kurumaya başlıyor. Daha sonra camdaki zehri bıçak yardımıyla kazıyor ve korumak için eksi 18 dereceye koyuyoruz” dedi. Arı zehrinin faydalarının saymakla bitmediğini ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Almışlar, şöyle konuştu:

Kansere çare

“Ağırlıklı olarak Avrupa, Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda’da, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılıyor. Araştırmalara göre de meme kanseri, romatizma ve pankreas kanserini iyileştirme etkisi var. 150 kovanla çalışıyorum. Kendi arımızla üretimin az olacağını bildiğimizden aparat sayımızı yükseltip 500, 600 ve 800 kovanı olan arıcıların kovanlarından arı zehri topluyoruz. Bu şekilde üretim miktarımızı yükseltiyoruz. Önümüzdeki yıllarda yarım kilo üretimden 2 kiloya çıkma hedefim var. Pandemi nedeniyle arıcılık dünyada geriledi, ülkemizde üretim sürdüğünden talep bize kaydı.”