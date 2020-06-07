Turizm devrimi için geri sayım başladı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ‘Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi’ başlıklı online toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i acentelerle buluşturdu.



“İzmir turizminin anayasasını yazdık” diyen Soyer, “Önümüzdeki beş yıl boyunca yapacağımız her şey tanımlandı. Yol haritamızda İzmir’in tüm turizm destinasyonları var. Turizm alanlarındaki tüm etkinlikler için 12 aylık bir plan hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni turizm ve tanıtım stratejisini anlatan Soyer, şöyle devam etti:



Yüzde 70’i tamam



“İzmir’deki tüm destinasyonları birbirine sistemli bir şekilde bağlayıp erişilebilir kılmak için çığır açıcı bir hazırlık içindeyiz. Tüm kültür, tarih, gastronomi, kırsal ve doğa destinasyonları ‘İzMiras Rotaları’nda buluşacak. Bu destinasyonlarla ilgili bilgilere ise Visit İzmir mobil aplikasyonu üzerinden rahatça ulaşılabilecek. Bu çalışmanın da yüzde 70’i tamamlandı ve önümüzdeki sonbaharda kullanıma açılacak. Agora’nın da daha fazla ön plana çıkması için bölgede çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kamulaştırmalar sürüyor. Kent turizmine daha fazla katılmasını sağlayacak bir adım olacak. Deniz Festivali ve Sokak Festivali olmak üzere iki etkinlik için de çalışmalara başladık. Ayrıca İzmir ile Midilli arasındaki feribot seferlerinin de 24 Temmuz’da başlaması planlanıyor ama değişiklik olabilir. İlk etapta haftada iki gün, cumartesi ve pazar çalışacak.”



Tam uzlaşı



TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer’in “Kültürpark’ı İzmir turizmine nasıl kazandıracaksınız?” sorusunu yanıtlayan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Kültürpark’ı bir yandan şehrin en güzel yeşil alanı olarak korumaya devam edeceğiz, bir yandan da burada halk okulu kavramının içini dolduracağız. Bu konuda meslek odaları ile birlikte çalışıyoruz. Mutabakatla şekillenen bir tablo ortaya çıkacak” dedi. Soyer, Kadifekale’de güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusuna da, “Pazar çalışması ve kurduğumuz kadın kooperatifleriyle aslında bir çok şeyi değiştirdik. Orada bir güvenlik sorunu olmayacak. İnsanlar para kazanmaya başladığında oradaki hayat iyileşecek” yanıtını verdi.



İzmirlilere uyarı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte kent sakinlerinin sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi hayata devam ettiğini belirtip uyarıda bulundu. “Çok sıkıldık ama hepimizin sağlığı için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız” diyen Soyer, maskelerin de gelişi güzel sokağa atılmamasını istedi.



Toplu ulaşım araçlarında virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyecek bir projeyi de deneme amaçlı hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Soyer, “Hastanelerde kullanılan UV ışınlı ve hepa filtreli hava temizleme cihazlarının benzeri, İzmirli bir firma tarafından dünyada ilk kez otobüslerimiz için üretildi. İlk üç cihaz, 302 numaralı Otogar-Konak, 680 numaralı Bozyaka-Lozan Meydanı ve 691 numaralı Gaziemir-Lozan Meydanı hatlarındaki otobüslerde İzmirlilere hizmet vermeye başladı” dedi.



Öte yandan, maskematik uygulaması yaygınlaştırılıyor. Seyyar maskematiklerden; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin girişine de yerleştirildi. Maskematik gelecek hafta Bayraklı Adliyesi’nde de kullanıma sunulacak.



70 kişiye ceza



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde sosyal mesafe kurallarına uymayan iki iş yerine ve 70 kişiye idari para cezası uyguladı. Ekipler, kent genelinde esnafın büyük oranda iş yerlerinin kapanma saatlerine riayet ettiklerini belirtti.