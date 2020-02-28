Kız çocuklarına ücretsiz yelken eğitimi vermek için çalışma başlatan Narlıdere Belediyesi, İzmir Türk Koleji Yelken Kulübü ile protokol imzaladı. Mayıs ayından itibaren, Narlıdere’de ikamet eden kız çocuklarına, yaz boyunca, haftanın üç günü yelken eğitimi verilecek. Kurslara 8-11 yaş arası kız çocukları katılabilecek. Kursiyerler devlet okullarına devam eden öğrenciler arasından seçilecek.

Narlıdere’nin deniz kenti olduğunu belirten Başkan Ali Engin, “Denizden daha çok faydalanmak ve farkındalık yaratmak adına böyle bir projeyi hata geçirdik. Kız çocuklarımız yelken eğitimiyle spordaki hedeflerini bir üst seviyeye çıkartacak” diye konuştu. İTK Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Tatış ise “Yelkende marka bir kulüp olarak, Narlıdere Belediyesi ile böyle bir projenin içinde yer almaktan ve çocuklara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hemşeri lezzetleri bu şenlikte

Dünyanın en büyük gıda hareketi olan Slow Food’a üye olan Narlıdere’de yarın, ‘Hemşeri Lezzetleri Tadım Şenliği’ yapılacak. 30 hemşeri derneği, yörelerinin en güzel yemeklerini, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda ziyaretçilere sunacak. Şenliğimize herkesi davet eden Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’yi bir Gastronomi Kasabası yapma yolunda ilerliyoruz. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca yöresel yemeklerden ücretsiz olarak tadım yapabilecek” dedi.