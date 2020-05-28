Koronavirüs sürecini kızıyla ve eşiyle birlikte evde geçiren kanun ustası, geri dönüşüm enstrümanlarını tanıtmak adına, kendi yaptığı enstrümanlarla kızı Melodi’ye her gün yeni bir ukulele parçası çalıp, şarkı söyleyerek videolar çekiyor. Amacının yaptığı enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyleyen Babaoğlu, “Kutudan yaptığım için enstrümanın ismine ukulele yerine ‘kutulele’ demeye başladım. Tahkim küreğinden yaptığım enstrümanın cıvatadan yaptığım eşiğine destek olması için gazoz kapakları sabitledim. Tellerin geçiş yerlerini kapı menteşesinden yaparak, bir kabloyla da rahatlıkla sahnede çalınabilir bir enstrüman haline getirdim. Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kuracağız” dedi.