BİST104.9541.87EURO7.460.13USD6.770.07ALTIN373.091.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ukulele yerine kutulele
    ABONE OL
    28.05.2020 - 00:01 |

    Ukulele yerine kutulele

    İzmir'de yaşayan Türkiye’nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (34), koronavirüs salgını günlerinde, evinde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı ukulele ve gitarı çalıp, 7 aylık kızı Melodi’ye şarkılar söylüyor.

    Ukulele yerine kutulele

    Koronavirüs sürecini kızıyla ve eşiyle birlikte evde geçiren kanun ustası, geri dönüşüm enstrümanlarını tanıtmak adına, kendi yaptığı enstrümanlarla kızı Melodi’ye her gün yeni bir ukulele parçası çalıp, şarkı söyleyerek videolar çekiyor. Amacının yaptığı enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyleyen Babaoğlu, “Kutudan yaptığım için enstrümanın ismine ukulele yerine ‘kutulele’ demeye başladım. Tahkim küreğinden yaptığım enstrümanın cıvatadan yaptığım eşiğine destek olması için gazoz kapakları sabitledim. Tellerin geçiş yerlerini kapı menteşesinden yaparak, bir kabloyla da rahatlıkla sahnede çalınabilir bir enstrüman haline getirdim. Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kuracağız” dedi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

    15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

    Sıradaki Haber