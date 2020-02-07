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    HaberlerEge Haberleri Ülkü Park’ta Kış Kupası heyecanı
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    07.02.2020 - 07:00 |

    Ülkü Park’ta Kış Kupası heyecanı

    Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası’nda ilk ayak yarışları; V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde,

    Ülkü Park’ta Kış Kupası heyecanı

    Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası’nda ilk ayak yarışları; V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde, Ülkü Park Yarış Pisti’nde start alıyor. 26 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak Kış Kupası; bu yıl Super, Super Production, Maxi, 1600 ve Volkicar olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen Kış Kupası’nda rekabet daha da artacak ve seyir zevki açısından doyurucu bir hafta sonu olacak. V1 Challenge ilk yarışı da, otomobil sporları tutkunlarına keyifli bir gün yaşatacak.
    İki gün dolu dolu geçecek
    Ülkü Park Yarış Pisti’nde araçlar, 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da piste çıkacak. Heyecan, 9 Şubat Pazar günü saat 13.30’da kaldığı yerden devam edecek. Birbirinden kuvvetli otomobillerin kıyasıya mücadelesi, otomobil sporu tutkunlarına şubat ayının soğuğunu unutturacak.

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