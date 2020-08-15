15.08.2020 - 00:00 |
Uşak ‘şakayık’ı koruyacak
Uşak’ta ender görülen bir şakayık türünün yetiştiği 5 hektarlık alan, ‘İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edildi.
Vali Funda Kocabıyık, Kayağıl köyü sınırları içindeki 1200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi’nde, bahar aylarında yetişen bir şakayık türü olan ‘Paeonia Peregrina’ çiçeğinin kente değer kattığını belirtti, “Bu çiçek, kayalık ve çalılık bir alanda görülüyor. Bahar döneminde özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak’ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki lale 10-15 gün süreyle çiçek veriyor.” l AA
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.