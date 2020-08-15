Uşak ‘şakayık’ı koruyacak

Vali Funda Kocabıyık, Kayağıl köyü sınırları içindeki 1200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi’nde, bahar aylarında yetişen bir şakayık türü olan ‘Paeonia Peregrina’ çiçeğinin kente değer kattığını belirtti, “Bu çiçek, kayalık ve çalılık bir alanda görülüyor. Bahar döneminde özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak’ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki lale 10-15 gün süreyle çiçek veriyor.” l AA