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    22.01.2021 - 07:00 |

    Vali Köşger’den şampiyonlara ziyaret

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, cimnastikte Türkiye’yi Avrupa ve dünyada başarıyla temsil ederek ülkemize madalyalar kazandıran milli sporcuları ziyaret etti.

    Vali Köşger’den şampiyonlara ziyaret

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, cimnastikte Türkiye’yi Avrupa ve dünyada başarıyla temsil ederek ülkemize madalyalar kazandıran milli sporcuları ziyaret etti. Atatürk Spor Kompleksi içinde yer alan cimnastik salonunda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı ve Nazlı Savranbaşı gibi milli sporcularla sohbet edip başarı dileyen Vali Köşger, genç cimnastikçilere öğütlerde bulundu. Türkiye’nin son olarak Mersin’de yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda büyük başarılara imza attığını ifade eden Köşger, “Türkiye, 2020’de cimnastikte hiç olmadığı kadar başarılı oldu. Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında gururumuz oldu. İzmirli çocuklar bunlar, onlarla gurur duyuyoruz. İzmir’in de sporcularımıza tam destek vermesi gerekiyor. Başarılarının süreceğine ben de inanıyorum” diye konuştu.

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