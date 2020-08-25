Yatırımcı konuttan vazgeçmedi

Pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan dalgalanmalarda yatırım için en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu beliten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Konut sektörünün orta ve uzun vadede karlılığı sürüyor” dedi.

TÜİK’in araştırmasına göre Türkiye genelindeki konut satışlarının 2020 temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 124.3 artığını, İzmir’in ise bu satışlarda 3’üncü kent olarak yerini aldığını dile getiren Kalı, şöyle konuştu:

Tercihler değişti

“Faizlerde yaşanan bir takım dalgalanmalar gözlemliyoruz buna rağmen gayrimenkul güvenilir bir yatırım aracı olarak varlığını hissettirmeye devam ediyor. Satışların yıl sonuna dek bu seyirde gerçekleşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde insanlar, kendi yaşam biçimine uygun evleri inceleyip araştırma fırsatı buldu.”

Markaları MyWay ve MyVia ile herkesin yaşamını kolaylaştıracak ve mutlu hissetirecek konutlar üretmeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyen Kalı, “Benzer ihtiyaçları ve talepleri olanları aynı projelerde toplamaya çalıştık. Böylelikle yaşam standartlarını da yükseltmiş olduk. Yapımını sürdürdüğümüz Çiğli MyWay Wins Blue, Alsancak MyWay Deluxe ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız MyWay Country Gaziemir ile kente yeni yaşam alanları kazandıracağız” dedi.