‘Yeni dünyanın oyun kurucusu Türkiye’

MÜSİAD İzmir Şubesi’nin düzenlediği Dost Meclisi’nin temmuz ayı toplantısı, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’nda, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı ve 23. Dönem Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir döneme girildiğini belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden birinin Türkiye olacağını söyledi.

Türkiye’nin, salgınının etkilerinin devam ettiği süreçte, güçlü sağlık alt yapısının sunduğu avantajlarının yanı sıra, hem vatandaşa verdiği ekonomik ve sosyal destek paketleriyle hem de dünyanın birçok ülkesine gönderdiği yardımlarla zorlu sınavı başarıyla geçtiğini ifade etti.

‘İnsanlık bunalımda’

‘Biyogüvenlik Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Çalışmalar ile Güncel ve Gelecekte Bizi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler’ konulu sunum yapan eski Milletvekili Ali Bayramoğlu da, “İnsanlık, küresel ölçekte bir güven ve huzur bunalımı yaşıyor” dedi.