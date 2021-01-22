Yetişkin, sözünü tuttu Kocaçay projesi yolda

Seferihisar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir ile ortaklaşa yürüttüğü Kocaçay projesi için online toplantı düzenlendi. Proje hakkında bilgiler veren Başkan İsmail Yetişkin, “Söz verdiğimiz gibi Kocaçay projemizi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer’in destekleriyle Seferihisar’da uzun zamandır eksikliğini çektiğimiz rekreasyon alanımız hayata geçecek. Kocaçay’ın mevkisi ve yeşil alanlarıyla Seferihisar’ın en kıymetli bölgelerinden. Hep birlikte bu alanı kazandıracağız” dedi. Seferihisar Belediyesi’nin daha yaşanabilir ve güzel bir ilçe için gerçekleştirmeyi planladığı Kocaçay Projesi’nde son aşamaya gelindi.

Her şey var

Yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda başlayacak proje kapsamında çocuk oyun parkından yürüyüş yollarına, botanik bahçelerinden çay bahçesine vatandaşın keyifle zaman geçirebileceği çok çeşitli alanlar yer alacak.