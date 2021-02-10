10.02.2021 - 04:56 |
1/2 Ne Demek? Yemek Tariflerinde 1/2 Su Bardağı Ölçüsü Ne Anlama Gelir?
1/2 genelde herkes tarafından bilinen bir kalıptır. Belirli bir derecedeki ölçüyü ifade eder. Bu nedenle her daim mutfak ve mutfak sanatları ile uğraşanların sık sık karşılaştığı bir durumdur. Tabi ki de anlamı bakımından yerini tutan başka kelimeler de vardır. Bu nedenle 1 2 ne demek gibi soruları sizler için derledik.
1/2 yemek yapanların çok iyi bildiği bir durumdur. Her daim çoğu zaman bir ev işi yapmak için karlılarına çıkar. Her daim de kullanılmaktadır.
1/2 Ne Demek?
1-2 yarım anlamında kullanılır. Yani yarım demek için 1/2 demek daha uygundur. Tabi ki de günlük hayatta pek de sık bir şekilde kullanılmaz. Fakat genel anlamda en çok kullanılan kısım yemek alanlarıdır.
Yemek Tariflerine 1-2 Su Bardağı Ölçüsü Ne Anlama Gelir?
Yarım anlama gelen 1/2 yemek tariflerinde de bu şekilde kullanılır. Yanına gelen nesnenin yarım olacağını belirtir. Mesela 1/2 su bardağı demek yarım su bardağı demektir. Bu nedenle bir ölçü belirtmek için kullanır. Bu görenler yarım su bardağı gerekli malzemeyi kullanır.