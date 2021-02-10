1/2 Ne Demek? Yemek Tariflerinde 1/2 Su Bardağı Ölçüsü Ne Anlama Gelir?



1/2 yemek yapanların çok iyi bildiği bir durumdur. Her daim çoğu zaman bir ev işi yapmak için karlılarına çıkar. Her daim de kullanılmaktadır.



1/2 Ne Demek?



1-2 yarım anlamında kullanılır. Yani yarım demek için 1/2 demek daha uygundur. Tabi ki de günlük hayatta pek de sık bir şekilde kullanılmaz. Fakat genel anlamda en çok kullanılan kısım yemek alanlarıdır.



Yemek Tariflerine 1-2 Su Bardağı Ölçüsü Ne Anlama Gelir?



Yarım anlama gelen 1/2 yemek tariflerinde de bu şekilde kullanılır. Yanına gelen nesnenin yarım olacağını belirtir. Mesela 1/2 su bardağı demek yarım su bardağı demektir. Bu nedenle bir ölçü belirtmek için kullanır. Bu görenler yarım su bardağı gerekli malzemeyi kullanır.