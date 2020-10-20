Sultan Murat Hüdavendigar adıyla da bilinen padişah, idari alanda birçok yeniliğe imza attı. Devletin otoritesini her şeyin üstünde tutan 1. Murad'ın fakirlere ve alimlere çokça yardım ettiği bilinmektedir. Osmanlı tarihi boyunca en çok sefere çıkan padişahlardan biri olan Sultan Murat, Bulgar Krallığı ve Sırbistan'a karşı birçok zafer elde etti.



1. Murat Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?



Edirne'nin fethi ile sonuçlanan Sazlıdere Savaşı, 1362 yılında yapıldı. Bizans İmparatorluğuna karşı zafer elde eden Osmanlı Devleti, Balkan topraklarındaki en güçlü devlet oldu. Bu savaşın ardından Avrupa ülkeleri Papanın önderliğinde bir konsey oluşturdu. Türklerin Avrupa'ya doğru ilerlemesini durdurmak için Haçlı Ordusu kuruldu.



Osmanlı Devleti ile Haçlı Ordusu arasında yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır. 1364 yılında gerçekleşen savaşta Eflak, Bulgar ve Macarlardan oluşan Haçlı Ordusu yenilgiye uğratıldı. 1369 yılında Edirne başkent yapıldı. (Edirne, İstanbul fethedildiği 1453 yılına kadar Osmanlı Devletine başkentlik yapmıştır.)



Sultan Murad, bazı şehirleri savaşmadan, beyliklerden çeyiz olarak aldı. Bu şehirlerin başında Kütahya ve Akşehir geliyor. Isparta ve Yalvaç ile Hamitoğullarından parayla alındı.



1. Murad döneminde Osmanlı mimarisi de gelişmiştir. Bu dönemde yapılan ve günümüze kadar ulaşan en ünlü yapılar arasında, Gelibolu Hüdavendigar Cami ve Bursa Şehadet Cami yer alıyor. Bunun yanı sıra birçok cami ve hamam yaptıran Sultan Murad, Osmanlı mimarisinin gelişmesinde etkili olmuştur. 27 yıl süren hükümdarlığında eğitime de önem verilmiş ve 50'ye yakın yeni medrese açılmıştır.



Dönemin en önemli gelişmeleri arasında Yeniçeri Ocağının kurulması da yer alıyor. İlk başta padişahın güvenliğini sağlamak için kurulan Yeniçeri Ocağı, daha sonraki yıllarda Varna ve Niğbolu Savaşlarının kazanılmasında etkili oldu. Özellikle 16. yüzyıldan sonra birçok isyan çıkaran ve iç karışıklığa neden olan Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırıldı.



1. Murad hem savaşlarda hem de yönetimde çok büyük başarılara imza attı. Tımar sistemini kuran padişah, ilk kez Pençik sistemini uyguladı. İlk vezir ataması da onun döneminde yapıldı.



Yeniçeri Ocağından bir yıl sonra Topçu Ocağı kurulmuştur. Bu ocakta yapılan toplar ilk kez 1. Kosova Savaşında kullanıldı. Çek ve Sırpların da yer aldığı Haçlı Ordusuna karşı yapılan savaş, Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı. Savaşın sonunda 1. Murat, yaralıların durumunu kontrol ederken bir Sırp askeri tarafından göğsünden hançerlendi. Ağır yaralanan padişah, bir gün sonra vefat etti ve yerine oğlu I. Bayezid geçti.