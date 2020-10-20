1878 - 1908 yıllarını kapsayan döneme ''İstibdat dönemi'' denir. I. Meşrutiyetin ilan edilmesinin ardından toplam 115 milletvekilinden oluşan ilk Meclis-i Mebusan kurulmuştu. II. Abdülhamid'in emriyle meclis kapatıldı ve Kanun-i Esasiye askıya alındı. 30 yıl süren istibdat döneminde siyasi, ekonomi ve eğitim alanlarında birçok ıslahat yapıldı.



2. Abdülhamit Dönemi Islahatları Nelerdir?



Abdülhamid Han, tahta çıktıktan 4 ay sonra, Osmanlı'nın ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi. Bu anayasa ile birlikte işkence yasaklandı ve özel mülkiyete izin verildi. Getirilen tüm yeniliklere karşın padişahın yetkilerine hiçbir sınırlama getirilmedi. Mebusan ve Ayan Meclisi olmak üzere iki ayrı meclis kuruldu.



Bu dönemde sağlık alanında birçok ıslahat yapıldı. Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olan Hamidiye Etfal Hastanesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde açıldı.



33 yıl süren Abdülhamid döneminde eğitime öncelik verildi. Çoban, veteriner ve dişçi yetiştirmek üzere meslek okulları açıldı.



Açılan diğer okullar ve tarihleri:



Leyli Tüccar Kaptan Mektebi - 5 Aralık 1884

Hendes-i Mülkiye - 1883

Turuk ve Maâbir Mektebi - 1878

Rumeli Vilâyât-ı Şahanesi Polis Mektebi - 1901

Sanay-i Nefise Mektebi (İlk Güzel Sanatlar Okulu) - 1 Ocak 1882



II. Abdülhamit tahta geçtiğinde Osmanlı Devletinde mali bir kriz yaşanıyordu. Bunun en büyük nedeni 1854 yılından itibaren başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden bor. alınmasıydı. Ekonomiyi düzeltmek için 20 Aralık 1881 tarihinde Duyun-ı Umumiye kuruldu.



Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar, Abdülhamid döneminin öne çıkan yazarları arasında yer aldı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye, Türkiye'nin ilk kadın dergisi olan Terakki Muhaderat'ı çıkardı. Demet adlı dergide ise Halide Edip Adıvar dışında Fatma Müzehher ve İsmet Hakkı Hanım'ın yazıları da yayımlandı. Tamamı kadın yazarlardan oluşan Şükufezar dergisinin ilk sayısı 1886 yılında çıktı.



Osmanlı İmparatorluğunun ilk ve tek hafiye teşkilatı Abdülhamid Han tarafından kuruldu. Jurnal Teşkilatının görevi, padişah ve devlet aleyhinde propaganda yapanları saraya bildirmekti. Ülkenin doğusunda ortaya çıkan Ermeni isyanlarını bastırmak için 1891 yılında Hamidiye Hafif Süvari Alayları oluşturuldu.



1884 yılında dönemin ünlü ressamı Osman Hamdi Bey'in teklifiyle Asar-i Atika Nizamnamesi çıkartıldı. Bu yasa ile birlikte Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaklandı.



II. Abdülhamid döneminde yapılan diğer reformlar ve tarihleri:



Posta ve Telgraf Mektebi Alisi - 1910

Anadolu Osmanlı Şimendifer Kumpanyası - 1894

Yıldız Sarayı'nın Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılması -