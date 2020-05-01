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    HaberlerEğitim Haberleri Aciz Ne Demek? Tdk'ya Göre Aciz İçinde Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    01.05.2020 - 20:26 |

    Aciz Ne Demek? Tdk'ya Göre Aciz İçinde Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Aciz kelimesi sıklıkla kullanılan sıfatlar arasında yer almaktadır. Günlük hayatta konuşma diline de yansımıştır. Çok sık kullanılmasına rağmen kelimenin tam anlamını açıklamak zordur. Bu nedenle kelimeyi doğru şekilde kullanmak için anlamını öğrenmek gerekmektedir. Kullanım şeklinin ve imasının da nasıl olması gerektiği öğrenilmelidir. Sizler için aciz kelimesi anlamı ve açıklamasını derledik.

    Aciz Ne Demek? Tdk'ya Göre Aciz İçinde Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Arapça “cz” kökünden gelen aciz kelimesi bir sözcükten alıntı şeklindedir. Güçsüz kalmış, yaşlı ve düşkün anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre aciz kelimesinin anlamı; gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük, beceriksizlik şeklindedir. Diğer bir anlamı ise kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumudur.

    Aciz Ne Demektir?

    Aciz, bir işi yaparken gücünün yetmediği durumlarda kişilere söylenen bir sözdür. Güçsüz olan, beceremeyen ve kendini yeterli görmeyen kişileri tanımlarken kullanılmaktadır. Güçsüz kişileri aşağılama düşüncesiyle kullanılan bir kelimedir. Yapılacak işle ilgili kabiliyeti ve becerisi olmayan kişilere aciz denilmektedir.

    Aciz el becerisi yeterli olmayan veya herhangi bir konuda yetemeyen kişiler için de kullanılmaktadır. Diğer bir anlamı ise alçak gönüllü davranan iyi niyetli kimselerin kendisinden ve yaptıklarından bahsederken kullandığı bir sözdür. Borcu olan kişilerin ödeme günü borcunu ödeyememesinden dolayı düştüğü duruma aciz denilmektedir.

    TDK’ ya Göre Aciz İçinde Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre aciz içinde olmak tamlamasının anlamı; gücü yetmemek, becerememek şeklinde verilmiştir.

     

    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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